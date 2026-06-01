"C ce soir" lundi 1er juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 1er juin 2026 à 22:55 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 1er juin 2026 :

Victoire du PSG • Communion ou désunion nationale ?

Ils étaient plus de 80.000 supporters rassemblés hier sur le Champ de Mars pour accueillir les joueurs du PSG… Les désormais double champions d’Europe ont paradé, trophée en main, devant une foule euphorique, en direction d’une Tour Eiffel symbole de Paris bien sûr, mais aussi de la France toute entière… avant d’être reçus à l’Élysée par le président de la République.

“Vive Paris ! Vive le PSG ! Vive la République et vive la France !” - des mots qui rappellent davantage une victoire de l’équipe de France en Coupe du Monde que le sacre d’un club en Ligue des Champions… Alors comment expliquer cet engouement national ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Eve Szeftel, directrice de la rédaction de Marianne.

Pierre Rondeau, économiste du sport, co-directeur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès.

François Da Rocha Carneiro, historien du sport.

Tidiany M’Bo, chroniqueur, éditorialiste sur la chaîne l'Équipe et pour le Winamax Football Club, supporter du PSG.

Claire Arnoux, journaliste présentatrice à NOVO19, ancienne journaliste sportive à BeIN Sports France.