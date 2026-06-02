"Envoyé Spécial" jeudi 4 juin 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 4 juin 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 4 juin 2026 :

Épiciers blanchisseurs, les liaisons dangereuses du narco-business et du petit commerce

Et si l’épicerie était en fait une blanchisserie ?

De plus en plus de petits commerces inquiètent les forces de l’ordre. Ongleries, kebabs, épiceries ou barbiers, certaines de ces boutiques, partout en France, sont devenues des machines à blanchir l’argent de la drogue.

Envoyé Spécial est parvenu à filmer plusieurs narcotrafiquants qui nous dévoilent comment ils utilisent ces petites structures pour blanchir discrètement l’argent issu de la vente de drogue. Revendeurs sur un point deal, propriétaires de restaurant ou d’épiceries, collecteur d’argent sale, jusqu’au comptable qui maquille les comptes, vous découvrirez comment certains de ces petits commerces sont désormais au cœur des trafics.

Grâce à des systèmes de fausses factures et d’achats en liquide, ou la déclaration de clients fictifs pour artificiellement gonfler leurs recettes, ces boutiques hors-la-loi dissimulent l’origine d’une partie de leurs revenus et blanchissent ainsi l’argent des dealers juste au coin de nos rues.

Vous découvrirez comment les forces de l’ordre et les équipes de la municipalité de Montpellier tentent de faire fermer ces petits commerces et condamner leurs dirigeants.

Le chiffre d'affaires du trafic de drogue en France métropolitaine atteignait 6,8 milliards d'euros en 2023. Ce montant a presque triplé depuis 2010

Un reportage de Mathilde Gautry et Samir Benguennouna - Cover Films.

Chine, le grand bond dans le futur

Oubliez la Chine "usine du monde" produisant des copies bon marché. Le pays est devenu la locomotive technologique de la planète, réussissant en dix ans, une mutation que l’Europe peine à suivre. Le symbole le plus visible en France, ce sont les voitures électriques chinoises. Envoyé Spécial est entré dans les coulisses du constructeur Xpeng, créé il y a 12 ans et désormais considéré comme le Tesla chinois. Rafik Ferrag, né à Cambrai d'un père garagiste, en est aujourd'hui le numéro 2 du design, alors qu'il a commencé sa carrière dans l'industrie automobile française.

En Chine, il est aussi possible de se déplacer dans des taxis volants sans pilote. Le créateur a une ambition : conquérir le Monde avec des tarifs équivalents à une course en VTC.

Ce reportage est raconté à la façon d'un road movie de Canton à Pékin, de Shenzhen, ville du "tout est possible", aux vallées où cohabitent les énergies renouvelables et les anciennes centrales à charbon. Visiter la Chine aujourd'hui, c'est découvrir un mode de fonctionnement très différent du nôtre. Avec un Etat qui fixe un cap stratégique, des plans ambitieux, finance l'innovation et encourage l'exportation.

Mais dans un pays où le taux de natalité s'effondre, il faut trouver les travailleurs de demain. Ce sera probablement le rôle des humanoïdes que les reporters d'Envoyé Spécial ont croisé sur leur route. Tuo Lio, 35 ans, fait partie de cette génération d'entrepreneurs chinois qui a étudié aux États-Unis et qui a décidé de revenir au pays. Il est convaincu que la Chine ira bientôt sur Mars, grâce à ses robots.

Un reportage de Paul Labrosse, Clément Fabre et Mathias Lavergne - Hikari.

Dernier verre

Un village. Une fête. La fermeture d'un bar. Et une question : qu'est-ce qu'on perd quand le dernier commerce d'une commune baisse le rideau ?

En France, deux bistrots ferment chaque jour. Et souvent, c'est le dernier commerce du village. Un an avant la Présidentielle, Envoyé spécial prend la route.

Cette semaine, les reporters du magazine se sont arrêtés dans un village du pays d’Auge qui fait la fête une dernière fois, avant la disparition de son bar. Pendant deux jours, nous avons suivi le patron et ses clients. Le reportage pose une question simple, à laquelle personne ne donne la même réponse : pourquoi les bars ferment-ils ?

Un reportage de Clément Le Goff, Matthieu Rénier, Achille Denieul, Lou Bourgoin.