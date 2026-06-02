"Bonjour ! Avec vous" mercredi 3 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mercredi 3 juin 2026 :
Avez-vous envie de vivre jusqu'à 100 ans ?
Participez au sondage en ligne : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous/
Pourquoi mon chien fait ça ?
Pourquoi aboie-t-il sans raison ? Pourquoi il mange de l'herbe ? Pourquoi me suit-il partout ? Pourquoi il détruit mes affaires ? Pourquoi remue-t-il la queue ?
Laëtitia Barlerin, vétérinaire, répondra à toutes vos questions sur le comportement de votre chien au quotidien ?