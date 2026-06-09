"Vive le camping" : Road trip familial en camping-car sur 6ter jeudi 11 juin 2026 (vidéo)

Jeudi 11 juin 2026 à 21:10, Elodie Gossuin vous proposera de voir ou de revoir sur 6ter un numéro de “Vive le camping” : « Road trip familial en camping-car ».

Élodie Gossuin vous emmène à la rencontre de familles qui ont décidé de passer leurs vacances sur la route, en camping-car.

C’est le cas de Paloma, Lily, Mégane et Anthony. Ils ont acheté un camping-car d’occasion il y a quelques mois sur un coup de tête. De la Dordogne à la Bretagne en passant par l’Île d'Oléron, ils vont en prendre plein les yeux mais vont aussi connaître quelques déconvenues…

Certaines familles tentent l’expérience pour la première fois. C’est le cas des Lenoble qui ont choisi pour leurs vacances l’Auvergne et ses paysages volcaniques somptueux. Ils ont loué leur véhicule à un particulier. Une première pleine de rebondissements !

Les Jemain, eux, vont parcourir les pistes les plus reculées des Pyrénées espagnoles pendant 6 jours à bord de leur 4x4 tout terrain. Entre fous rires, découvertes et situations inattendues, vous allez voir que les vacances itinérantes réservent toujours leur lot de surprises !