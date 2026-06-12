Sommaire de "50' Inside" samedi 13 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Actu • Kylian Mbappe en route vers la coupe du monde avec l’équipe de France.
Secret Actu • Le PAL, un lieu unique mêlant parc d’attractions, zoo et lodges immersifs.
Le portrait • Alessandra Sublet, une femme que rien n’arrête.
La Story •Le retour de Toy Story, la saga qui a conquis le monde.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction Bora Bora en Polynésie, une île paradisiaque au milieu de l’un des plus beaux lagons du monde.
Qui sont celles et ceux qui ont tout lâché pour s’y installer ? À quoi ressemble leur nouvelle vie ?