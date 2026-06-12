Sommaire de "50' Inside" samedi 13 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 13 juin 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu • Kylian Mbappe en route vers la coupe du monde avec l’équipe de France.



Secret Actu • Le PAL, un lieu unique mêlant parc d’attractions, zoo et lodges immersifs.

Le portrait • Alessandra Sublet, une femme que rien n’arrête.



La Story •Le retour de Toy Story, la saga qui a conquis le monde.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction Bora Bora en Polynésie, une île paradisiaque au milieu de l’un des plus beaux lagons du monde.



Qui sont celles et ceux qui ont tout lâché pour s’y installer ? À quoi ressemble leur nouvelle vie ?