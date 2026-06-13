"Grands Reportages" : Les secrets d'un palace de légende, samedi 13 juin 2026 sur TF1

Samedi 13 juin 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Les secrets d'un palace de légende » un document réalisé par Julie Martin et Julien Ferrat.

C’est un des palaces les plus célèbres du monde : l’Hôtel de Crillon, place de la Concorde. Construit en 1758, le mythique hôtel parisien est un morceau de l’histoire de France. Après quatre ans de travaux, c’est dans un décor somptueux que les équipes de l’hôtel accueillent aujourd’hui leurs clients fortunés. Avec des tarifs qui montent jusqu’à 50 000 euros la nuit, les 500 employés n’ont pas le droit à l’erreur.

Pendant plusieurs mois, les caméras de "Grands Reportages" ont suivi ces hommes et ces femmes de l’ombre, dans leurs défis au service de l’excellence à la française.

Elsa, 34 ans, est cheffe-majordome dans le palace depuis deux ans. Originaire d’Auvergne, rien ne la prédestinait à travailler dans le luxe. Et pourtant la jeune femme dirige une équipe de 15 personnes. C’est une des spécificités de l’hôtel : chaque client qui réserve une suite a droit à un majordome personnel, pendant toute la durée de son séjour. Réaménager un salon en chambre pour enfant, personnaliser la décoration, jusqu’à installer des photos des clients avant leur arrivée : 24 heures sur 24, Elsa et ses majordomes travaillent à surprendre et anticiper les moindres désirs de leur exigeante clientèle. « On ne veut surtout pas que les clients aient à demander. S’ils demandent, c’est trop tard, on a déjà perdu ».

A 38 ans, Elodie est la directrice des événements du palace. Son prochain défi : l’organisation d’une soirée dans les salons historiques qui dominent la place de la Concorde. Une riche cliente américaine a convié les plus grands organisateurs de mariage de la planète, pour un anniversaire qu’elle exige grandiose : « Elle va recevoir la crème de la crème des wedding planners. Il y a une grosse pression sur mes épaules, il ne faut pas se rater ! »

Rentrée comme apprentie à l’hôtel, Sabbah, 25 ans, est aujourd’hui cheffe de partie en pâtisserie. Pour la première fois, la jeune femme va prendre part à la création d’un nouveau dessert : « C’est excitant parce qu’il ne faut pas juste suivre la recette, il faut l’imaginer ». Matthieu Carlin, le chef pâtissier de l’hôtel, jugera si la proposition de Sabbah mérite ou non sa place sur la carte.

Pierre est le chef-concierge de l’hôtel. Cette année, il présente Jonathan, 30 ans, au concours de meilleur jeune concierge de France : « Toute l’équipe est derrière lui. On va coacher notre poulain pour qu’il soit dans les meilleures conditions le jour du concours ». Des interrogations « surprises » en loge à l’annonce des résultats, nous suivrons le parcours de Jonathan et de ses supporters. Le jeune concierge devra affronter une trentaine de candidats, issus des plus grands palaces du pays.

Xavier, 41 ans, est l’un des chefs sommeliers les plus talentueux au monde. Meilleur ouvrier de France, ce petit-fils de vigneron est sans cesse en quête de nouveaux défis. Cette année, le chef sommelier du Crillon veut ajouter un vin « maison » à sa carte : « J’ai déjà 2400 références, avoir un nouveau vin que j’ai fait moi-même, me met la pression ! Je dois vraiment avoir un vin irréprochable ». De l’assemblage des cépages en Provence, jusqu’au verdict d’un des critiques les plus influents du vin, nous suivrons la naissance de cette première cuvée du palace.