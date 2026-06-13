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"Camping-cars : Les vacances de leur vie" sur TFX dimanche 14 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 198
"Camping-cars : Les vacances de leur vie" sur TFX dimanche 14 juin 2026

Dimanche 14 juin 2026 à 21:10, TFX diffusera les deux premiers épisodes de "Camping-cars : Les vacances de leur vie" une série documentaire inédite qui suit six familles qui partent en voyage à bord de véhicules très différents (van aménagé, bus transformé, camping-car ou convoi).

Pour ces vacanciers, chaque jour est un nouveau départ ! Une promesse de découvertes, d'aventures et de liberté. Petites galères du quotidien, dépassement de soi et nombreux imprévus...

En van, en bus, en camping-car ou même en convoi, vous découvrirez 6 familles pendant le voyage le plus inoubliable de leur vie !

21:10  Épisode 1

Six familles de vacanciers prennent la route à bord de vans, de bus aménagés, de camping-cars ou encore en convoi. Pour elles, chaque étape est l'occasion de vivre de nouvelles découvertes, de relever des défis et de goûter à un sentiment de liberté. Entre petits aléas du quotidien, imprévus et moments de dépassement de soi, leur voyage met en lumière leur caractère et leur capacité d'adaptation. Une aventure humaine et collective riche en émotions, qui marquera durablement chacun des participants.

22:00 Épisode 2

Les six familles poursuivent leur voyage hors du commun, entre découvertes, aventures et sentiment de liberté. Mais la vie sur la route réserve aussi son lot d'imprévus et de petites difficultés, qui peuvent parfois se transformer en véritables défis. Dans ces moments-là, l'essentiel est de garder l'esprit des vacances : prendre du recul, relativiser et faire preuve de bonne humeur pour surmonter les obstacles avec le sourire.

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