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"Le monde de Jamy" sur les feux extrêmes en France : sommes-nous prêts ? lundi 15 juin 2026 sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 juin 2026 246
"Le monde de Jamy" sur les feux extrêmes en France : sommes-nous prêts ? lundi 15 juin 2026 sur France 5

Lundi 15 juin à 21.05, France 5 diffusera un nouveau numéro de l'émission "Le monde de Jamy" consacré aux méga-feux de forêt et à l'évolution du risque incendie en France.

Un an après, retour sur l’incendie géant qui a ravagé le département de l’Aude en août 2025. Surnommé « l’ogre des Corbières », il a atteint une puissance et une vitesse jamais vues en France. Comment le feu a-t-il pu détruire l’équivalent de la surface de Paris en huit heures ? Des incendies extrêmes comme celui-ci risquent-ils se multiplier avec le réchauffement climatique ?

Sommes-nous bien armés pour faire face à cette nouvelle menace ? Avons-nous assez d’avions ? Jamy rencontre des pompiers et des pilotes qui ont combattu ce feu hors norme et des scientifiques qui tentent de mieux anticiper le comportement du feu.

Que faire lorsque sa maison est menacée par un feu de forêt ? Fuir ou rester chez soi ? Des habitants de l’Aude sinistrés nous racontent ces journées noires.

Et comment éviter que des feux de forêt prennent une telle ampleur ? Jamy rencontre un forestier, un viticulteur et un éleveur qui contribuent chacun à défendre la forêt contre les incendies.

Dernière modification le samedi, 13 juin 2026 13:29
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