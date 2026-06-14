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"Successions" : les politiques en tête à tête avec les Français dans "13h15 le dimanche" ce 14 juin 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 juin 2026 261
"Successions" : les politiques en tête à tête avec les Français dans "13h15 le dimanche" ce 14 juin 2026 sur France 2

Dimanche 14 juin 2026 dans "13h15 le dimanche", France 2 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Succession" qui plonge dans le quotidien de personnalités politiques jusqu'en 2027, date de la prochaine élection présidentielle. Elles confient leurs émotions et leurs stratégies.

Dans cet épisode inédit de "Successions", "13h15 le dimanche" a proposé à des responsables politiques d’échanger avec des Français : Marine Le Pen, Edouard Philippe, Gabriel Attal, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bruno Retailleau, François Ruffin, Manuel Bompard et Sarah Knafo ont répondu présent. Dix personnalités, candidates ou pas, dont la voix portera sans doute en 2027.

Toutes les rencontres se déroulent dans des lieux inattendus pour chacune et chacun : le Puy du Fou, les quartiers Nord de Marseille, l’Armée du salut, l’école de cuisine de Thierry Marx, une SCOP, un foyer de personnes âgées, une ferme de betteraviers en Picardie, une entreprise en redressement ou une autre en plein boom...

Le temps du dialogue et de l'écoute

Travail, pouvoir d’achat, désindustrialisation, insécurité, éducation, retraites, précarité, écologie... Face à ces Français pris dans leur vie "de tous les jours", les personnalités politiques expliquent leur point de vue mais, pour une fois, écoutent davantage qu’ils ne parlent.

Près de 90 minutes d’images étonnantes, de discussions à bâtons rompus, sans fioritures, sans intermédiaire, un dialogue direct, les yeux dans les yeux. Et autant de désaccords, mais aussi de nuances et de sourires. Bref, la vie politique telle qu’on ne la voit pas si souvent.

À moins d'un an de l'élection présidentielle, "Successions" revient en créant un cadre et une atmosphère propices à ces échanges, en prenant le temps du dialogue et de l’écoute mutuelle.

Un épisode d'Astrid Mezmorian, Pierrick Morel, Gianni Collot, Sarah Jung et toute l’équipe de "Successions".

Dernière modification le dimanche, 14 juin 2026 11:12
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