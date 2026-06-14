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"Beau Geste" dimanche 14 juin 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 juin 2026 212
"Beau Geste" dimanche 14 juin 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 14 juin 2026 à 22:45, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Pierre Lescure sera avec Romain Duris pour le film « Fils de personne ».

Pierre Lescure sera également aux côtés d'Elodie Bouchez à l'occasion de la sortie du film « Ulysse » le 17 juin au cinéma.

Beau Geste consacrera un sujet sur Steven Spielberg qui revisite le film de science-fiction avec « Disclosure Day » actuellement au cinéma.

La nouvelle vague du cinéma, Abraham Wapler et Raïka Hazanavicius passeront prendre un café.

Beau Geste retombera en enfance pour apprendre à faire un film d'animation.

Dernière modification le dimanche, 14 juin 2026 11:31
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