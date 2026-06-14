"Beau Geste" dimanche 14 juin 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Pierre Lescure sera avec Romain Duris pour le film « Fils de personne ».
Pierre Lescure sera également aux côtés d'Elodie Bouchez à l'occasion de la sortie du film « Ulysse » le 17 juin au cinéma.
Beau Geste consacrera un sujet sur Steven Spielberg qui revisite le film de science-fiction avec « Disclosure Day » actuellement au cinéma.
La nouvelle vague du cinéma, Abraham Wapler et Raïka Hazanavicius passeront prendre un café.
Beau Geste retombera en enfance pour apprendre à faire un film d'animation.