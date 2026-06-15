"Des racines et des ailes" dans les Alpes provençales, mercredi 17 juin 2026 sur France 3

Mercredi 17 juin 2026 à 21:10 sur France 3 dans "Des racines & des ailes", Carole Gaessler vous emmène dans les Alpes provençales à la rencontre de passionnés qui se battent pour faire vivre ce territoire d'exception.

À Saint-Paul-de-Vence, Sonia Godet a fait le pari de relancer la maison de parfum créée par son arrière-grand-père. Son dernier défi : réaliser un parfum pour l’un des plus prestigieux hôtels de la Côte d’Azur. Au cœur des Alpes-Maritimes et sur le plateau de Valensole, elle se lancera dans une épopée parfumée à la recherche de senteurs emblématiques, pour créer ce parfum inédit.

Fanny Vayson mise sur une céréale d’excellence pour faire vivre le château familial : le château du Barroux. Elle a décidé de se lancer dans la fabrication d’un spiritueux haut de gamme avec l’or de la Provence : le petit épeautre. Avec son mari, ils sont les seuls en France à fabriquer du whisky avec cette céréale.

Dans la vallée de la Roya, dans l’arrière-pays niçois, l’architecte Antoine Madelénat cherche à sauvegarder un patrimoine méconnu : les chapelles de pénitents. Il suivra une route mythique : la route du sel. Cette denrée a contribué à la richesse du territoire et a permis d’édifier de petites chapelles aux décors somptueux. Dans l’église de Saorge, Antoine assistera à un spectacle étonnant alliant orgue et cinéma.

L’historien Philippe Thomassin part sur les traces des bâtisseurs d’excellence, qui ont édifié des forteresses imprenables. Il marchera dans les pas de Vauban, qui a créé une véritable ceinture de pierre, des Hautes-Alpes aux bords de la Méditerranée. À proximité du col de Tende, il nous fera découvrir un autre patrimoine oublié : le Vallo Alpino : une série de petites fortifications, édifiées par les bâtisseurs italiens avant la seconde guerre mondiale.

La Provence est aussi une terre de gourmandise. Charles-Henri Bagnol et Jean Silvain cultivent leurs propres amandes pour réaliser un nougat d’exception. Avec Pierre Lilamand, un artisan passionné, Charles-Henri s’initiera à la fabrication d’un autre produit typique de la gastronomie provençale : les fruits confits.

Un document réalisé par Lucille Bellanger.