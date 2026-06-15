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"La grande librairie" mercredi 17 juin 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 15 juin 2026 184
"La grande librairie" mercredi 17 juin 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 17 juin 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 17 juin 2026 :

Franck Thilliez pour son livre « L’autre moi » (Fleuve noir)

Le site de Longepin est niché au cœur de la forêt. Ici, militaires et civils travaillent à des projets classés secret-défense. Sibylle vient de s’y installer avec son compagnon. Docteur en neurosciences, celui-ci a vu la possibilité d'intégrer cette communauté comme la chance de sa carrière. Comme un espoir, aussi, que là-bas des confrères parviennent à aider celle qu'il aime. Car Sibylle, depuis l'accident qui a coûté la vie à son enfant et lui a valu une douloureuse reconstruction du visage, n'est plus la même. Elle souffre d'une amnésie post-traumatique et est sujette à des cauchemars aussi intenses que troublants, au point de ne plus toujours savoir distinguer le rêve de la réalité...

Mathilde Beaussault pour son livre « La colline » (Seuil)

Un jour d’hiver, à Rennes, un nouveau-né vivant est découvert au fond d’un container à ordures. Quelques étages plus haut, une jeune fille se vide de son sang. Elle s’appelle Monroe, elle a dix-sept ans.
Dans cette chambre où sa mère l’a enfermée, Monroe revit les mois passés sur la colline, chez sa grand-mère Madeleine. Auprès de cette vieille femme solitaire aux mains guérisseuses, Monroe, enceinte, a découvert une paix inespérée. Et puis tout s’est écroulé. Monroe s’affaiblit, les policiers enquêtent, les soignants espèrent, les pompiers s’interrogent, la famille se désintègre : durant ces quelques heures d’une intensité foudroyante, chacun mesurera ce qu’il a perdu – ou sauvé – de son humanité.

Laetitia Colombani pour son livre « Un jour sans femme » (L’Iconoclaste)

Reykjavik, Islande. Pour faire avancer l'égalité hommes-femmes, Katla organise une grève mondiale des femmes à la suite de l'assassinat de sa meilleure amie Soffia par son petit ami. Elle s'inspire de la grande grève des Islandaises de 1975. Son projet prend de l'ampleur, des mouvements de femmes se mettent en place au Sénégal avec Aya, au Salvador avec Ana Maria, au Japon avec Michiko.

Douglas Kennedy pour son livre « L'homme qui n'avait pas assez d'une vie » (Belfond)

Il suffit d'une vie pour disparaître, il en faut plusieurs pour trouver la rédemption. Vingt-huit ans après la révélation de « L'Homme qui voulait vivre sa vie », Douglas Kennedy nous entraîne dans une course poursuite effrénée à travers les paysages grandioses du Montana, sur les traces d'un homme aux mille visages, insaisissable et désespéré.

Josiane Balasko pour son livre « Le dernier sanctuaire » (Calmann-Lévy)

On les appelle les Protecteurs. Ils sont onze, seuls à résister encore contre un monde qui a fait de la nature un terrain de chasse pour milliardaires en quête de trophées. Cachés dans une ancienne mine au milieu des montagnes, traqués de toutes parts, ils se battent pour sauver les derniers animaux sauvages. Jusqu’à ce jour d’hiver où deux femmes surgissent dans leur refuge. Tomassa, une vieille Indienne aveugle, mais d’une lucidité troublante. Lucie, une jeune héritière fantasque… pas si écervelée qu’elle en a l’air. Leur arrivée va bouleverser l’équilibre fragile des Protecteurs.

Dernière modification le lundi, 15 juin 2026 12:54
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