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"Enquête d'action" en immersion avec les Gendarmes de Bretagne, vendredi 19 juin 2026 sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 244
"Enquête d'action" en immersion avec les Gendarmes de Bretagne, vendredi 19 juin 2026 sur W9

Vendredi 19 juin 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir sur W9 un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Gendarmes de Bretagne : les délinquants ne prennent jamais de vacances ! ».

Deux heures du matin dans un camping de Quiberon, une violente bagarre vient d’éclater... En pleine saison estivale, ce type d’intervention rythme le quotidien des gendarmes du Morbihan. Dans ce département, destination numéro 1 en Bretagne et l’un des plus visités de France, leur activité explose en raison de l’arrivée massive des vacanciers.

Dans les bars, les campings et parfois même sur les plages désertées par les baigneurs, les soirées sont souvent très arrosées. Pour lutter contre les excès liés à l'ivresse, les gendarmes multiplient les contrôles jusqu’à l’aube. Les situations sont parfois alarmantes : encore en permis probatoire, une jeune conductrice circule avec un taux d’alcool trois fois au-dessus de la limite autorisée !

Au petit matin, une patrouille intervient dans une boulangerie après une altercation. Sur place, la tension reste vive. Deux hommes livrent des témoignages contradictoires. L’un se dit agressé, l’autre assure n’avoir rien fait… Alors qui dit vrai ? Pour faire la lumière sur cette agression, les gendarmes vont devoir exploiter les images de vidéosurveillance afin de déterminer qui a porté les coups.

Autre mission, plus discrète mais tout aussi importante : la lutte contre le travail dissimulé et les activités non déclarées. S’affranchir des règles peut rapporter gros… mais en cas de contrôle, cela peut coûter cher. Une unité spécialisée de la gendarmerie intervient à l’improviste dans un parking privé, pris d’assaut par les vacanciers. Vérification des contrats, passage en revue des comptes : rien n’est laissé au hasard.

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