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"28 minutes" mercredi 17 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 153
"28 minutes" mercredi 17 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 17 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mercredi 17 juin 2026 :

L’appétit insatiable de "Stève le phoque", nageur de l’extrême et collectionneur d’exploits

Fin avril 2026, Stève Stievenart, nageur de l’extrême en eau libre, est devenu le premier homme à compléter la "triple couronne du bout du monde", après avoir traversé à la nage le Rio de la Plata (43 kilomètres) en Argentine. Cet exploit vient s’ajouter à deux autres performances qui forment cette “triple couronne” : la traversée du détroit de Beagle et celle du détroit de Magellan. En 2017, le Français, surnommé “Stève le phoque”, traverse une période de fragilité marquée par un divorce et des difficultés financières. Il se lance alors corps et âme dans cette discipline, et réalise son premier exploit en 2018 : traverser la Manche.

Canicules à répétition : une calamité pour le monde animal et végétal ?

Mercredi 17 juin, la deuxième vague de chaleur de l’année 2026 va déferler sur la France, avec des températures atteignant les 40 degrés en fin de semaine dans certaines zones. Ces températures exceptionnelles mettent à l’épreuve les organismes humains, mais aussi le monde végétal et animal. Les oiseaux qui nichent sous les toits sont, par exemple, soumis à des températures extrêmes allant jusqu’à 50 degrés. Autre impact potentiel, celui sur les abeilles sauvages, leur activité sexuelle est perturbée par les grandes chaleurs, selon une récente étude, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la pollinisation l’année suivante.

Le Parlement a approuvé l’adoption définitive d’une loi visant à reconnaître et réparer le préjudice subi par les "enfants de la Creuse", des enfants réunionnais déplacés. L’occasion pour Xavier Mauduit de nous raconter leur histoire.

Marie Bonnisseau s’intéresse aux sites qui ne souhaitent plus être inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, à cause du surtourisme et de la gentrification.

Dernière modification le mercredi, 17 juin 2026 15:24
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