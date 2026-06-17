"Quotidien" mercredi 17 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 17 juin 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 17 juin 2026 :

Magali Reghezza-Zitt, pour son livre « Bienvenue en 2055 dans un monde neutre en carbone » au Seuil.

Artus et Niels Hamel-Brochen pour le film « Les caprices de l'enfant roi » au cinéma le 24 juin 2026.