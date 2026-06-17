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"C ce soir" mercredi 17 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 377
"C ce soir" mercredi 17 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Mercredi 10 juin 2026 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du mercredi 17 juin 2026 :

Accord Iran États-Unis  Le soulagement économique ?

Un deal entre Donald Trump et le régime iranien après 108 jours de guerre… Il devrait être signé officiellement vendredi avec comme feuille de route la réouverture du fameux détroit d’Ormuz et la fin « de façon immédiate et permanente » de la guerre sur tous les fronts du Moyen-Orient…

Alors faut-il y croire ? Qui sont les grands gagnants et les grands perdants de cette guerre ? 

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

François Chimits, économiste, responsable du programme Europe à l’Institut Montaigne.

Isabelle This Saint Jean, économiste, professeure d'Université à l'Université Sorbonne Paris Nord, chercheuse au CEPN.

Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France, professeur d'économie à la Sorbonne.

Sébastien Martin, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'Industrie.

Matthieu Auzanneau, journaliste spécialiste des questions pétrolières.

Dernière modification le mercredi, 17 juin 2026 20:58
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