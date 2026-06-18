"Echappées belles" en Suisse avec Ismaël Khelifa samedi 20 juin 2026 sur France 5

Samedi 20 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène en Suisse.

Le canton de Vaud, posé entre lacs, marais, forêts et montagnes, incarne une Suisse profondément tournée vers sa nature. La diversité de ses paysages vaut d’ailleurs au canton le nom de Pays vaudois tellement il se suffit à lui-même ! Du massif du Jura aux Alpes vaudoises, des vignobles du Lavaux aux plateaux agricoles, des marais au Léman — les paysages composent une mosaïque riche, berceau d’un peuple, d’une culture et d’un terroir d'une richesse égale.

Plus qu’un décor, la nature est un véritable mode de vie. Elle guide les passions, inspire des vocations et nourrit un art de vivre profondément enraciné. Qu'il s'agisse de l’arpenter sur les sentiers de randonnée, de cultiver la terre, de naviguer sur ses lacs ou de produire des fromages d'exception, les Vaudois entretiennent un lien intime avec leur environnement.

Ce voyage nous entraîne de la douceur du Léman aux paysages sauvages de la Grande Cariçaie, à la découverte des traditions agricoles jusqu’aux sommets des Alpes vaudoises, chaque étape révèle une facette de cette relation unique à la nature.

Entre passionnés de montagne au mont Pèlerin et gardiens de la forêt, ce voyage aux commandes d'Ismaël Khelifa met en lumière des femmes et des hommes qui façonnent, protègent et célèbrent leur environnement. Un voyage qui donne irrésistiblement envie de partir à la découverte de ce territoire aux milles facettes et à la rencontre de personnalités authentiques.