"Ça commence aujourd'hui" vendredi 19 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Inondations : ils ont tout perdu
Les images d’eaux déchaînées, de rues transformées en torrents et de maisons englouties ont marqué les esprits. Derrière les chiffres et les bilans matériels, il y a surtout des vies bouleversées en quelques heures.
Dans ce numéro de "Ça commence aujourd'hui", Faustine Bollaert donne la parole à celles et ceux qui ont tout perdu lors des récentes inondations.
15:05 Célébrités : une rencontre et leur vie a changé !
Après avoir aidé son père à travailler pour un client, ce dernier annonce à Daniel Russo que le client était l’acteur Robert Lamoureux. Impressionné par son travail, l’acteur souhaite le féliciter en personne et une amitié se crée, poussant Daniel à poursuivre son rêve de devenir comédien en entrant au conservatoire d’art dramatique. Durant 35 ans, Robert Lamoureux sera à ses côtés pour soutenir sa carrière.
Marjorie, Alexandra et Coralie forment le groupe L5 en 2001 suite à leur participation à l’émission Popstars. Un succès qu’elles doivent à leur talent mais aussi au coach vocal Richard Cross qui a su percevoir leur potentiel et les aider à se lancer.
Oscar Sisto, coach emblématique de la Star Academy dans les années 2000, s’est épris de la langue française après avoir entendu une célèbre comédienne argentine chanter en français. Suite à cette rencontre, il est arrivé en France à 21 ans, où il est devenu un comédien, compositeur et metteur en scène à succès.
Danny Khezzar a toujours eu 2 passions : la cuisine et la musique. Mais à 15 ans, sa rencontre avec le chef Michel Roth au Ritz a été un déclic ! Sa vocation était née. Aujourd’hui, il est chef au restaurant du chef Roth, une boucle bouclée et un rêve éveillé.