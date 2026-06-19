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"Ça commence aujourd'hui" vendredi 19 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 juin 2026 259
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 19 juin 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 19 juin 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Inondations : ils ont tout perdu

Les images d’eaux déchaînées, de rues transformées en torrents et de maisons englouties ont marqué les esprits. Derrière les chiffres et les bilans matériels, il y a surtout des vies bouleversées en quelques heures.

Dans ce numéro de "Ça commence aujourd'hui", Faustine Bollaert donne la parole à celles et ceux qui ont tout perdu lors des récentes inondations.

15:05 Célébrités : une rencontre et leur vie a changé !

Après avoir aidé son père à travailler pour un client, ce dernier annonce à Daniel Russo que le client était l’acteur Robert Lamoureux. Impressionné par son travail, l’acteur souhaite le féliciter en personne et une amitié se crée, poussant Daniel à poursuivre son rêve de devenir comédien en entrant au conservatoire d’art dramatique. Durant 35 ans, Robert Lamoureux sera à ses côtés pour soutenir sa carrière.

Marjorie, Alexandra et Coralie forment le groupe L5 en 2001 suite à leur participation à l’émission Popstars. Un succès qu’elles doivent à leur talent mais aussi au coach vocal Richard Cross qui a su percevoir leur potentiel et les aider à se lancer.

Oscar Sisto, coach emblématique de la Star Academy dans les années 2000, s’est épris de la langue française après avoir entendu une célèbre comédienne argentine chanter en français. Suite à cette rencontre, il est arrivé en France à 21 ans, où il est devenu un comédien, compositeur et metteur en scène à succès.

Danny Khezzar a toujours eu 2 passions : la cuisine et la musique. Mais à 15 ans, sa rencontre avec le chef Michel Roth au Ritz a été un déclic ! Sa vocation était née. Aujourd’hui, il est chef au restaurant du chef Roth, une boucle bouclée et un rêve éveillé.

Dernière modification le vendredi, 19 juin 2026 08:55
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