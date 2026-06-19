Coupe du Monde : Belgique / Iran en direct sur M6 dimanche 21 juin 2026

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 20:50, en direct du SoFi Stadium d’Inglewood, près de Los Angeles, M6 diffusera en direct le match de Coupe du Monde qui opposera la Belgique à l'Iran.

Pour les deux sélections, ce match représente une étape clé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. La Belgique, régulièrement citée parmi les outsiders européens du tournoi, vise une confirmation de son statut après plusieurs campagnes internationales solides. De son côté, l’Iran espère franchir un cap historique en s’installant durablement parmi les nations capables de rivaliser avec les grandes équipes mondiales.

La sélection belge arrive avec des ambitions élevées. Forte d’un effectif mêlant expérience et talents offensifs, elle cherche à imposer son rythme dès la phase de groupes. Après une entrée en matière attendue dans la compétition, les Belges abordent cette deuxième rencontre avec la volonté de sécuriser rapidement leur qualification.

L’Iran s’appuie sur une organisation défensive solide et une capacité à exploiter les contres. Habituée aux grandes compétitions internationales, la sélection asiatique progresse régulièrement et ambitionne désormais de franchir la phase de groupes.