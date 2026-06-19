Sommaire de "50' Inside" samedi 20 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Actu • Taylor Swift, l'irrésistible ascension d’un phénomène musical hors norme.
Secret Actu • Coulisses du Prix de Diane, l’événement le plus chapeauté de France à Chantilly.
Le portrait • Confidences d’une figure de la télévision, Evelyne Dhéliat.
La Story •Les Minions, retour au cinéma de la franchise d’animation la plus rentable de l’histoire.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction les Champs-Élyséesora Bora pour découvrir les secrets de la plus belle avenue du monde.
Une artère de 2 kilomètres en pleine métamorphose qui continue de fasciner le monde entier ! Entre modernité et tradition, qui sont celles et ceux qui font briller cette adresse mythique ?