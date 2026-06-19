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Sommaire de "50' Inside" samedi 20 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 juin 2026 220
Sommaire de "50' Inside" samedi 20 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 20 juin 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu Taylor Swift, l'irrésistible ascension d’un phénomène musical hors norme.

Secret Actu • Coulisses du Prix de Diane, l’événement le plus chapeauté de France à Chantilly.

Le portrait Confidences d’une figure de la télévision, Evelyne Dhéliat.

La Story Les Minions, retour au cinéma de la franchise d’animation la plus rentable de l’histoire.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction les Champs-Élyséesora Bora pour découvrir les secrets de la plus belle avenue du monde.

Une artère de 2 kilomètres en pleine métamorphose qui continue de fasciner le monde entier ! Entre modernité et tradition, qui sont celles et ceux qui font briller cette adresse mythique ?

Dernière modification le vendredi, 19 juin 2026 09:26
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