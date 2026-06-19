Sommaire de "50' Inside" samedi 20 juin 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 20 juin 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Actu • Taylor Swift, l'irrésistible ascension d’un phénomène musical hors norme.

Secret Actu • Coulisses du Prix de Diane, l’événement le plus chapeauté de France à Chantilly.

Le portrait • Confidences d’une figure de la télévision, Evelyne Dhéliat.



La Story •Les Minions, retour au cinéma de la franchise d’animation la plus rentable de l’histoire.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction les Champs-Élyséesora Bora pour découvrir les secrets de la plus belle avenue du monde.



Une artère de 2 kilomètres en pleine métamorphose qui continue de fasciner le monde entier ! Entre modernité et tradition, qui sont celles et ceux qui font briller cette adresse mythique ?