"13h15 le samedi" en immersion au bataillon de marins-pompiers de Marseille ce 20 juin 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 20 juin 2026 sur France 2, une immersion inédite au bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), une unité militaire unique en son genre.

À Marseille, les pompiers sont aussi des marins qui peuvent intervenir sur terre comme en mer. "13h15 le samedi" a posé sa caméra dans la caserne de Louvain, dans le centre-ville de la cité phocéenne, et a suivi le quotidien de cette unité militaire un peu particulière.

Incendies de forêts, secours en mer, accidents, interventions médicales d'urgence... Les marins-pompiers, qui forment des unités spécialisées de la Marine nationale française, interviennent en mer et à terre pour lutter contre les incendies, assurer le secours aux personnes et protéger les installations.

Sur terre, sur mer et dans les airs

À la veille de l’été, le bataillon des marins-pompiers de Marseille est déjà en alerte… La sécheresse, les températures élevées et parfois les vents forts sont autant de facteurs qui augmentent le risque de départ et de propagation des feux de forêt.

13h15 le samedi" a installé sa caméra pendant des mois dans la caserne de Louvain, dans le centre-ville de Marseille, et suivi Arnaud, Florent, Lisa et Pierre dans leur quotidien, de jour comme de nuit, en intervention mais aussi pendant leurs entraînements dans les airs pour être prêts en cas d’incendie.

Un reportage de Lionel Thillet, Laurence Hartmann et Oktay Sengul / Mars Prod.