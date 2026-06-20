"28 minutes" samedi 20 juin 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 20 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Meriem Amellal, journaliste à France 24,

Rima Abdul Malak, directrice du quotidien libanais L’Orient-Le Jour,

Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick.fr,

Patrick Chappatte, dessinateur de presse.

Réchauffement climatique : la France dépassée par les événements ?

La France fait face à la deuxième vague de chaleur de l’année 2026 depuis le 17 juin. Cette semaine, un bilan du plan national d’adaptation au changement climatique, adopté en mars 2025, a été présenté, affirmant que 85 % des actions ont été engagées. Plusieurs associations dénoncent un plan insuffisant et un manque de moyens.

Accord Iran/États-Unis : le régime de Téhéran, grand vainqueur ?

Dans la nuit du 17 au 18 juin, les présidents américain et iranien ont signé un protocole d’accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Le texte prévoit notamment un arrêt des opérations militaires, y compris au Liban, la fin du blocus du détroit d’Ormuz et la levée des sanctions américaines visant l’Iran. De premières négociations pour un accord définitif devaient se tenir le 19 juin en Suisse, elles ont été reportées.

Renaud Dély recevra le pianiste Alexandre Kantorow. Premier Français lauréat du Concours Tchaïkovski, il sera en tournée cet été en France et à l’international.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins polonais. Le caricaturiste russe Semyon Skrepetski, exilé en Pologne depuis 2021, a été assassiné en pleine rue lundi 15 juin. Il critiquait à travers ses dessins les autocrates notamment russes, biélorusses et tchétchènes.

Olivier Boucreux décerne le titre d’employé de la semaine à Mahmoud Abbas. Après plus de vingt ans sans scrutin national, le dirigeant palestinien a annoncé l’organisation d’élections législatives en novembre puis une présidentielle début 2027.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision taïwanaise. Taïwan a lancé un site internet destiné aux citoyens chinois pour qu’ils partagent des informations confidentielles sur la Chine.

Natacha Triou nous invite à méditer sur les frissons que nous procure la musique. À l’occasion de la Fête de la musique, elle s’intéresse à ce phénomène qui échappe à une partie de la population atteinte d’amusie congénitale.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.