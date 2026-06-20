Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 20 juin 2026 sur France 2, l'histoire de la musique et le destin de trois femmes résilientes à l'occasion de la Coupe du monde 2026.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

I will survive

I will Survive, sortie en 1978 et interprétée par Gloria Gaynor, fait partie de ces chansons cultes qui galvanisent. Le titre, repris par les Néerlandais d'Hermes House Band en 1994, est devenu célèbre dans le monde du sport : en 1997, il est l'hymne du Stade Français lors de sa remontée dans l'élite du championnat de France de rugby, et deviendra même la chanson symbole de la victoire de l'équipe de France de football lors de la Coupe du monde 1998.

Symbole d'émancipation et de courage

À l’occasion de la Coupe du monde 2026, "20h30 le samedi" raconte une histoire différente de celle de la planète football : celle de la chanteuse américaine Gloria Gaynor, dont le parcours de vie difficile a nourri ce titre devenu un hymne universel.

Comme elle, Cyndi Lauper et Tina Turner ont puisé dans la musique la force de se révéler à elles-mêmes. Trois titres, trois femmes, trois histoires d’émancipation et de courage, qui transcendent leur musique et leur donnent un pouvoir unique.

Un récit signé Ingrid Angeloglou, Vincent Barral, et Olivier Marzin.