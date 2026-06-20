"Sept à Huit" dimanche 21 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 21 juin 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Barbecue, Plancha, les stars de l'été

Le barbecue et la plancha ne sont plus de simples équipements de jardin. Connectés, multifonctions, design, parfois pilotés par smartphone, ils deviennent les nouvelles stars des repas estivaux. Entre tradition du feu de bois, révolution de la plancha et arrivée des technologies intelligentes, le marché se réinvente pour séduire une nouvelle génération de cuisiniers d'extérieur. Les planchas connaissent une forte progression et les appareils connectés s'imposent comme la grande tendance du moment

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les secrets des pizzas surgelées

Pratiques, rapides et bon marché, les pizzas surgelées sont devenues les reines des soirées foot, des repas entre amis et des dîners improvisés. Chaque année, des millions de pizzas sortent des congélateurs des Français. Mais que cachent réellement ces produits stars des rayons surgelés ? Comment sont-elles fabriquées ? Quelles stratégies les industriels déploient-ils pour séduire les consommateurs ?

Mort de Lyhanna, l'onde de choc

La mort de Lyhanna, 11 ans, a bouleversé la France. Mais au-delà du drame, l'affaire a déclenché une immense colère nationale après la révélation de plaintes et signalements antérieurs visant le principal suspect. Des manifestations, des excuses publiques du ministre de la Justice et l'ouverture de plusieurs enquêtes administratives ont alimenté un débat inédit sur les moyens de la justice, le traitement des plaintes concernant les mineurs et la protection de l'enfance. Comment un drame individuel a-t-il pu devenir le symbole d'un possible dysfonctionnement institutionnel ?

L'Algarve perle du Portugal

Falaises dorées plongeant dans l'océan Atlantique, villages blancs accrochés aux collines, plages parmi les plus belles d'Europe et plus de 300 jours de soleil par an : l'Algarve est devenue l'une des destinations les plus prisées du continent. Chaque année, des millions de visiteurs viennent chercher ici un art de vivre unique entre nature, gastronomie et douceur climatique.

19:30 Le portrait de la semaine

Cyprien, sa vie et les 12 coups de midi

En quelques semaines, Cyprien est devenu l'un des visages les plus populaires du petit écran. Grâce à son parcours dans Les 12 Coups de Midi, il a conquis des millions de téléspectateurs par sa culture générale, sa simplicité et sa personnalité attachante.

Mais qui est vraiment cet homme derrière le champion ? Comment vit-on une soudaine notoriété ? Que change une participation à l'un des jeux les plus regardés de France ?