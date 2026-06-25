"Echappées belles" dans les Pyrénées-Atlantiques avec Sophie Jovillard samedi 27 juin 2026 sur France 5

Samedi 27 juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées belles" avec Sophie Jovillard : « Pyrénées-Atlantiques, entre deux terres ».

Des vallées du Béarn aux collines du Pays basque, Sophie Jovillard se promène dans les paysages contrastés des Pyrénées-Atlantiques, qui abritent une mosaïque de cultures, de langues et de traditions profondément ancrées.

Ce département, qui s'étire le long de la frontière espagnole, est propice à des séjours sportifs, à des escapades gourmandes et au tourisme vert.

Lors de cette échappée, Sophie va découvrir la richesse de ce territoire entre océan et montagne et rencontrer ceux et celles qui le font vivre.