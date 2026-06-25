"C à vous" jeudi 25 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce jeudi 25 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 25 juin 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Climatiser massivement : une solution durable ?

Frédéric Denhez, journaliste chez Marianne, spécialiste des questions environnementales

Matthieu Auzanneau, auteur, spécialiste d'écologie et d'économie, ex-directeur du think tank de la transition énergétique The Shift Project.

Canicule : la chaleur s’intensifie, des orages menacent plusieurs régions

Louis Bodin, chef du service météo sur RTL et présentateur météo sur TF1. Son livre "Les histoires extraordinaires de la météo" est disponible depuis le 3 septembre 2025 aux éditions Fayard.

Masculinisme : un rapport du Sénat alerte face à la montée du phénomène

Pierre Gault, journaliste et réalisateur, pour son livre "Dans la peau d'un mascu" aux éditions Denoël et son documentaire "Mascus, les hommes qui détestent les femmes" disponible sur france.tv

20:00 C à vous, la suite

Pascal Picq pour son livre "Anthropologie des violences faites aux femmes au XXIème siècle" disponible le 13 mai aux éditions Odile Jacob

Emmanuel Chain pour la série "Les ingénieurs du futur" à partir du 29 juin sur Prime vidéo

Elise Lucet et Eugenie Yvrande pour l'émission Cash investigation "Aliments ultratransformés : dans les arrière-cuisines des industriels" jeudi à 25 juin à 21:10 sur France 2.