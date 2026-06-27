"Grands reportages" : Tourisme, nos paradis perdus, samedi 27 juin 2026 sur TF1

Samedi 27 juin 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Tourisme: nos paradis perdus » un document inédit d'Auriane Baudin et de Naomi Moschini sur conséquences négatives du tourisme de masse en France et de la résistance des habitants qui s'organise face à ce phénomène.

Première destination touristique mondiale avec 100 millions de visiteurs par an et 70 milliards d'euros de recettes, la France subit aussi les revers du succès : 80 % des touristes se concentrent sur 20 % du territoire. Pollution, bruit, hausse des loyers… À Étretat, Nice, Chamonix ou Marseille, la cohabitation devient de plus en plus difficile et la résistance s'organise.

À Étretat, 1,5 million de touristes par an pour 1 200 habitants, la carte postale vire au cauchemar. Shaï, 32 ans, dénonce depuis des années les dérives du tourisme de masse. Aujourd’hui, elle se mobilise contre un projet de méga-parking de 800 places qui risque d'aggraver encore la situation et de défigurer l'entrée de la ville.

À Nice, deuxième destination touristique de France avec plus de 10 millions de visiteurs par an, les "Bar Crawls", tournées des bars très prisées des jeunes touristes, empoisonnent la vie des habitants. Olivia et Nathalie, deux mères de famille, veulent fédérer les mécontents pour contre attaquer.

À Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme, 70 % des logements sont désormais des résidences secondaires, souvent transformées en locations touristiques bien plus lucratives. Résultat : habitants et saisonniers peinent à se loger. Olivier, Chamoniard révolté, tente d’alerter et d’aider ceux qui cherchent désespérément un toit.

À Marseille, premier port de croisière de France, 2,5 millions de croisiéristes débarquent chaque année. La pollution de l’air générée par les navires causerait jusqu'à 2 500 décès prématurés par an dans les quartiers avoisinants. Guillaume Picard, ancien marin, et son collectif Stop Croisières mènent la bataille contre ce fléau.