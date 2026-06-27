"13h15 le samedi" : La traversée de Dominique Briand, samedi 27 juin 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 27 juin 2026 sur France 2, l'incroyable défi sportif et humain de Dominique Briand, un instituteur à la retraite originaire de la région lyonnaise.

Dominique Briand s'est fixé un objectif hors du commun : terminer la Race Across America (RAAM) en solo à plus de 70 ans. Au programme, près de 5 000 kilomètres à travers les Etats-Unis d’ouest en est, affrontant les montagnes, les déserts, les intempéries…

À plus de 70 ans, Dominique Briand a réalisé un exploit et a vécu une incroyable aventure dans des décors spectaculaires. Instituteur à la retraite près de Lyon, il s’était lancé un défi surhumain : traverser les États-Unis d’ouest en est...

L'une des courses les plus difficiles au monde

Il a parcouru près de 5 000 kilomètres, de la Californie au New Jersey, en moins de 13 jours, pas en voiture mais à vélo ! Il a participé à l'une des courses les plus difficiles au monde, la Race Across America (RAAM), dans des chaleurs parfois suffocantes.

"13h15 le samedi" l'a suivi dans ce combat contre les autres, mais surtout contre lui-même.

Un reportage de Rémi Vorano, Rudy Flochin et Olivier Marzin / Seiya.