"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 28 juin 2026 sur France 3

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.
L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.
Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :
11:40 Clémence Guetté, vice-présidente de l’Assemblée nationale, députée La France insoumise du Val-de-Marne
11:50 Elisabeth Borne, ancienne Première ministre, députée Renaissance du Calvados.
Au sommaire :
La crise climatique entraînera-t-elle dans son sillage une crise économique et sociale ? En tout cas, les services publics montrent déjà des signes de tension : écoles et hôpitaux sont sous pression tandis que le réseau électrique est lui aussi mis à rude épreuve.
Les Français subissent la canicule dans leurs logements, mais aussi, pour beaucoup, au travail et dans les transports, dénonçant un manque d’anticipation des pouvoirs publics.
Les candidats à l’élection présidentielle vont devoir apporter rapidement des réponses crédibles à cette nouvelle réalité. Comment faire face à cette angoisse grandissante ? Quelles priorités budgétaires pour adapter la France aux défis du changement climatique ?
Avec une "carte blanche" à Etienne Girard, directeur-adjoint de la rédaction de L’Express.