"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 28 juin 2026 sur France 3

Dimanche 28 juin 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Clémence Guetté, vice-présidente de l’Assemblée nationale, députée La France insoumise du Val-de-Marne

11:50 Elisabeth Borne, ancienne Première ministre, députée Renaissance du Calvados.

Au sommaire :

La crise climatique entraînera-t-elle dans son sillage une crise économique et sociale ? En tout cas, les services publics montrent déjà des signes de tension : écoles et hôpitaux sont sous pression tandis que le réseau électrique est lui aussi mis à rude épreuve.

Les Français subissent la canicule dans leurs logements, mais aussi, pour beaucoup, au travail et dans les transports, dénonçant un manque d’anticipation des pouvoirs publics.

Les candidats à l’élection présidentielle vont devoir apporter rapidement des réponses crédibles à cette nouvelle réalité. Comment faire face à cette angoisse grandissante ? Quelles priorités budgétaires pour adapter la France aux défis du changement climatique ?

Avec une "carte blanche" à Etienne Girard, directeur-adjoint de la rédaction de L’Express.