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"C à vous" samedi 27 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 juin 2026 243
"C à vous" samedi 27 juin 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 27 juin 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Canicule : une semaine record

Sébastien Thomas, journaliste au service météo-climat à France Télévisions.

Magali Reghezza-Zitt, géographe, ancienne membre du Haut Conseil pour le Climat, auteure du livre "Bienvenue en 2055, dans un monde neutre en carbone" disponible depuis le 22 mai aux éditions du Seuil.

Charles III révèle avoir payé plus de 30 millions de livres d'impôts depuis 2022

Thomas Pernette, chef du service royautés au magazine Point de Vue.

20:00 C à vous, la suite

Kyan Khojandi pour le film "Andre is an idiot" en salle le 1er juillet.

Agathe Lecaron pour l'émission "Bel et bien" du lundi au vendredi à partir de 09:50 sur France 2 et tous les samedis à partir de 09:30.

Christophe Willem pour le single "Systaime" et en tournée des Zénith à travers la France à l’automne 2027, avec un final à l’Accor Arena à Paris le 9 décembre 2027.

Dernière modification le samedi, 27 juin 2026 14:33
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