"28 minutes" samedi 27 juin 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 27 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Benjamin Luis, correspondant en France pour la Radio Télévision Suisse - RTS.

Maya Khadra, journaliste franco-libanaise, spécialiste du Moyen-Orient à La Revue politique et parlementaire.

Daniele Zappalà, correspondant du quotidien Avvenire et docteur en géopolitique.

Dorthe Landschulz, dessinatrice de presse.

Face à la canicule, y a-t-il de bonnes pratiques à chiper chez nos voisins ?

De nombreuses astuces se partagent ces derniers jours pour limiter les effets de la canicule dans nos logements : blanc de meudon, couvertures de survies, etc. Ces bonnes pratiques, relevant du système D, sont révélatrices de notre impréparation pour faire face aux fortes chaleurs. Peut-on s’inspirer de nos voisins européens ?

À Antibes, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni affichent leur entente cordiale

Il y a quelques jours, Donald Trump a fait plusieurs déclarations jugées provocatrices et condescendantes à l’égard de Giorgia Meloni. Le 25 juin, elle retrouvait Emmanuel Macron à Antibes pour leur premier sommet bilatéral officiel.

Renaud Dély reçoit l’auteur Jean-Baptiste Farge. Il publie “Le monde du Tour” (éditions Grasset) dans lequel il raconte ses trois semaines passées à suivre le Tour de France 2025, à la rencontre de celles et ceux qui l’accompagnent.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins belges. Le 23 juin, des représentants talibans ont été reçus par la Commission européenne pour discuter de la coopération en matière d’immigration. Plusieurs ONG de défense des droits humains y voient le début d’une reconnaissance du régime.

Olivier Boucreux décerne le titre d’employé de la semaine à Nigel Farage, artisan du Brexit. Il convoite le poste de premier ministre, alors que 57 % des Britanniques estiment que le Brexit était une erreur.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision indienne. Mukesh Ambani, l’homme le plus riche d’Inde, s’apprête à réaliser la plus importante introduction en Bourse dans le pays avec son entreprise de tech, Jio Platform.

Natacha Triou nous invite à méditer sur les effets du changement climatique sur le temps biologique.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.