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"Sept à Huit" dimanche 28 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 juin 2026 362
"Sept à Huit" dimanche 28 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 28 juin 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

La vie autrement en camping-cars géants

Transformer un poids lourd, un bus ou un autocar en véritable maison sur roues n'est plus une pratique marginale. De plus en plus de Français se lancent dans l'aménagement de ces véhicules pour en faire des habitats confortables, capables d'accueillir une famille tout en offrant une grande liberté de déplacement.

Cette tendance s'inspire notamment des États-Unis, où les camping-cars XXL atteignent un niveau de luxe impressionnant. Véritables villas roulantes, ces véhicules disposent souvent de plusieurs chambres, d'une cuisine équipée, d'un salon spacieux et de prestations haut de gamme. Leur prix peut d'ailleurs rivaliser avec celui d'une maison, voire d'une villa, dépassant parfois plusieurs centaines de milliers d'euros.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Le pari de la bonne chère

À rebours de la tendance actuelle, deux copains fous de viande ont créé une chaine de 18 restaurants qui exalte la viande et la bonne bouffe. Cette France des chasseurs, rurales, oubliée, c'est leur filon et leur chaîne de restaurant cartonne.

Bar-le-Duc : au cœur des violences faites aux mineurs

À Bar-le-Duc, au cœur d'un tribunal de taille moyenne, le procureur de la République est en première ligne face à l'une des missions les plus délicates de la justice : traiter les affaires d'agressions sexuelles commises sur des mineurs. Ce reportage exclusif de Sept à Huit propose une immersion dans le quotidien de ce magistrat,

19:30 Le portrait de la semaine 

Tony Parker

Il est sans doute le plus occupé des retraités, l’homme aux mille projets… À 44 ans, Tony Parker savoure sa nouvelle vie et son nouveau rythme.

Entrepreneur accompli, il se lance déjà dans un nouveau défi pour l’année prochaine avec son équipe de basket de Villeurbanne : l’ASVEL. Sa devise : « Rêver en grand ».

C’est un homme détendu qui nous ouvre les portes de sa maison, près de Lyon.

Dernière modification le samedi, 27 juin 2026 19:59
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