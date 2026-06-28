"Grands reportages" : Accusés à tort, le prix de l'innocence sur TF1 dimanche 28 juin 2026

Dimanche 28 juin 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Accusés à tort : le prix de l'innocence » un document inédit sur les erreurs judiciaires en France et de leurs conséquences humaines.

Chaque année en France, la justice rend plus d'un million de décisions liées à des crimes ou des délits. Parmi elles, moins de 0.001% sont reconnues comme des erreurs et donnent lieu à des indemnisations. C'est très peu, mais pour les personnes accusées et incarcérées à tort, c'est toute une vie qui bascule : perte d'emploi, vie familiale détruite, image sociale anéantie.

Exceptionnellement, une équipe de Grands Reportages a pu suivre le parcours de trois personnes accusées, incarcérées voire condamnées à tort et qui demandent réparation. Un parcours long, difficile jusqu'aux audiences en indemnisation, qu'il a été, pour la première fois, autorisé de filmer. Un Grands Reportages au plus près de destins brisés et de combats pour la vérité.

L'histoire d'Éric Péclet, est un cauchemar. Instituteur dans les Côtes d'Or, il est accusé en 2016 de viol par l'une de ses élèves alors âgée de 4 ans. Il est très rapidement placé en détention provisoire. Toute la presse parle de cet enseignant qui aurait violé une de ses élèves. Avant même d'être jugé sa vie est détruite. Eric restera 4 mois derrière les barreaux avant que l'enquête avance et fasse éclater la vérité. Mais le mal est fait. Cette épreuve laissera des traces profondes et elle pose une question centrale : combien vaut une vie brisée par une accusation infondée ?

Un autre Éric a été accusé et poursuivi à tort. Il était alors entraîneur d'un club de football à Dijon. En 2022 on l'accuse d'être mêlé à un trafic de stupéfiants. Il est interpelé, placé en garde à vue puis assigné à résidence. Contraint de porter un bracelet électronique pendant six mois, il voit sa réputation s'effondrer. Aujourd'hui reconnu innocent, il réclame une indemnisation pour les dommages subis.

Youssef Zouini a 22 ans quand il est accusé d'avoir participé à un braquage avec prise d'otages dans un supermarché à Nantes. Il est condamné à 10 ans de prison en 2007. Derrière les barreaux, il se bat pour faire reconnaître son innocence... Il se passionne pour la lecture et apprend le théâtre... Après 2 ans d'incarcération, il obtient sa relaxe lors de son procès en appel. Sa téléphonie mobile prouve, en effet, qu'il ne pouvait pas être au supermarché au moment des faits. Une erreur et 2 ans de prison pour rien. À sa libération, il est lui aussi, indemnisé mais c'est surtout l'écriture de son livre où il raconte cette erreur judiciaire et le théâtre qui lui permettent de surmonter ces deux années d'incarcération à tort. Aujourd'hui, comédien, il prépare l'adaptation de son livre au cinéma...

Le cas de Gabriel Thiennot et Raymond Mis est unique dans l'histoire de France. Thierry, le fils de Gabriel mène depuis 45 ans un combat acharné pour réhabiliter son père, son ami Raymond Mis, ainsi que six autres chasseurs accusés du meurtre d'un garde-chasse près de Châteauroux en décembre 1946. Après 3 procès d'assise et 6 requêtes en révision, en 2022 une requête aboutie enfin... Le 2 juillet prochain la Cour de cassation devrait rendre sa décision. Peut-être la fin du plus long combat judiciaire de l'histoire de France…pour qu'émerge la vérité.

Un document exceptionnel au cœur de la justice !