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"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, nouvel épisode ce 28 juin 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 juin 2026 170
"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, nouvel épisode ce 28 juin 2026 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 28 juin 2026 sur France 2, le sixième de la 13ème saison de la série documentaire "Le feuilleton des Français".

Pendant plusieurs mois, le magazine a suivi des irréductibles que rien n’arrête. Pour garder leur travail, leur passion, ils sont prêts à soulever des montagnes. Leur pugnacité et leur détermination vont-elles payer ?

"13h15 le dimanche" est allé à la rencontre des héros du "Feuilleton des Français" qui s'apprêtent à vivre un tournant décisif.

Saison 13  Épisode 6

C’est enfin l’heure du dénouement pour Monique, la patronne de l'auberge Le Cheval Blanc. En redressement judiciaire depuis un an, elle croise les doigts pour savoir si elle pourra poursuivre son activité ou devra tirer définitivement le rideau.

L'espoir renaît aussi pour Amandine. Après avoir perdu son troupeau à cause de la tuberculose bovine, ses dernières vaches arrivent enfin sur son exploitation. Le défi du jour : faire cohabiter des races différentes.

Jean-Pierre, l'ancien militaire, s'est lancé un tout autre défi : la natation synchronisée. Avec son équipe des Homards étincelants, il remet en jeu son titre de champion de France, entre grand trac et beaucoup d’humour.

À leurs côtés également, Aymeric, commissaire-priseur, qui fait face à un très rare tableau de Jeanne d’Arc, et Bernard, Meilleur Ouvrier de France et légende du fromage dans la belle ville de Grenoble.

Un épisode signé Basile Bonne et Sarah Jung, coordonné par Edouard Mounier.

Dernière modification le dimanche, 28 juin 2026 10:00
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28 juin 2026 - 09:56

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