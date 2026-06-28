"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 17:30, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 deux numéros de "66 minutes : Grand Format". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:30 66 Minutes Grand Format

Gordes, le plus beau village de France

Direction la Provence, à la découverte du plus beau village du monde.

Situé dans le parc naturel du Luberon, Gordes vient de se voir décerner ce titre par un prestigieux magazine touristique américain. Ce joyau perché sur un piton rocheux dans les Monts de Vaucluse se distingue par son architecture médiévale qui compte plusieurs monuments classés et par sa nature somptueuse où cohabitent carrières d’ocre et immenses champs de Lavande.

Un petit paradis où l’on cultive l’art de vivre sous toutes ses formes : hôtellerie 5 étoile, restauration, artisanat… Alors que l’hiver le village compte seulement 2000 habitants, en pleine saison il attire jusqu’à 25.000 touristes par jour !

18:35 66 Minutes Grand Format

Albanie, le rêve à petit prix

C’est un pays aux nombreux atouts, encore peu connu et où l’on peut voyager à des prix imbattables. L'Albanie est l'une des nouvelles destinations tendance en Europe.

Avec ses plages immaculées, ses montagnes verdoyantes, sa riche culture et sa cuisine succulente, ce petit pays des Balkans attire chaque année de plus en plus de touristes. Routards en sac ou dos, amateurs de sensations fortes ou simplement passionnés de nature s’y pressent pour des séjours parfois moitié moins chers qu’ailleurs en Europe.

L'année dernière, près de 50 000 français ont découvert ce paradis secret, 20 % de plus que l'année précédente.