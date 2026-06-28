recherche
Magazines

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 juin 2026 156
"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 17:30, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 deux numéros de "66 minutes : Grand Format". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:30 66 Minutes Grand Format

Gordes, le plus beau village de France

Direction la Provence, à la découverte du plus beau village du monde.

Situé dans le parc naturel du Luberon, Gordes vient de se voir décerner ce titre par un prestigieux magazine touristique américain. Ce joyau perché sur un piton rocheux dans les Monts de Vaucluse se distingue par son architecture médiévale qui compte plusieurs monuments classés et par sa nature somptueuse où cohabitent carrières d’ocre et immenses champs de Lavande.

Un petit paradis où l’on cultive l’art de vivre sous toutes ses formes : hôtellerie 5 étoile, restauration, artisanat… Alors que l’hiver le village compte seulement 2000 habitants, en pleine saison il attire jusqu’à 25.000 touristes par jour !

18:35 66 Minutes Grand Format

Albanie, le rêve à petit prix

C’est un pays aux nombreux atouts, encore peu connu et où l’on peut voyager à des prix imbattables. L'Albanie est l'une des nouvelles destinations tendance en Europe.

Avec ses plages immaculées, ses montagnes verdoyantes, sa riche culture et sa cuisine succulente, ce petit pays des Balkans attire chaque année de plus en plus de touristes. Routards en sac ou dos, amateurs de sensations fortes ou simplement passionnés de nature s’y pressent pour des séjours parfois moitié moins chers qu’ailleurs en Europe.

L'année dernière, près de 50 000 français ont découvert ce paradis secret, 20 % de plus que l'année précédente.

Dernière modification le dimanche, 28 juin 2026 11:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : On ira tout à la ciotat, dimanche 28 juin 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : On ira tout à la ciotat, dimanche 28 juin 2026 sur TF1

28 juin 2026 - 11:46

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; : On ira tout à la ciotat, dimanche 28 juin 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : On ira tout à la ciotat, dimanche 28 juin 2026 sur TF1

28 juin 2026 - 11:46

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...