"90' Enquêtes" : Été de tous les dangers pour les gendarmes de Provence sur TMC mardi 30 juin 2026 (vidéo)

Mardi 30 juin 2026 à 21:25, TMC rediffusera un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Été de tous les dangers pour les gendarmes de Provence ».

À l'approche de l'été, les villages de Provence attirent des centaines de milliers de touristes et cela donne beaucoup de travail aux 180 gendarmes de Pertuis.

Infractions routières, trafics de stupéfiants, vols à l'arraché, bagarres alcoolisées, les pelotons de gendarmerie du Sud de l'Hexagone doivent intervenir sur tous les fronts pour assurer la quiétude des habitants et des estivants.

Ils vont notamment tenter d'arrêter un mystérieux voleur de roues de voiture dans cette région, les vols de pièces détachées sur les voitures ont explosé.