"Bonjour ! Avec vous" lundi 29 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Lundi 29 juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 29 juin 2026 :

Les dangers de l’été : noyade, brûlures, piqûres…

L’été est une saison synonyme de vacances, de soleil et d’activités en plein air. Cependant, cette période de détente comporte aussi des risques qu’il ne faut pas négliger. Noyades, brûlures dues au soleil et piqûres d’insectes sont parmi les accidents les plus fréquents. Adopter quelques gestes de prévention permet de profiter pleinement de l’été en toute sécurité.

Le lieutenant-colonel Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France sera en plateau pour répondre à vos questions.

Vacances en famille : c’est l’enfer ! Cohabitation, ados, mamies débordées, charge mentale…

Les vacances en famille sont souvent idéalisées comme un moment de bonheur et de partage. Pourtant, la cohabitation, les différences de rythme, les adolescents, les grands-parents sollicités et la charge mentale peuvent rapidement créer des tensions. Comment préserver une ambiance sereine et profiter pleinement de ces moments ?

La psychologue Yvonne Poncet Bonissol répondra à vos questions et vous livrera ses conseils pour vivre des vacances plus apaisées.

Pour participer à l'émission :

Bonjour avec vous lance son répondeur !

Pour réagir aux sujets de débat, envoyer vos messages ou poser vos questions, il suffit d’appeler le 01 82 52 10 11.