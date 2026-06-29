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"C ce soir" lundi 29 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 juin 2026 219
"C ce soir" lundi 29 juin 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 29 juin 2026 à 23:00 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 29 juin 2026 :

Canicule  Quelles responsabilités politiques ?

Après 10 jours de températures suffocantes, et alors que le gouvernement se défend de tout fiasco, l'heure est venue de tirer les leçons politiques de cette crise…

Alors, qui est responsable des milliers de morts ? L’État ? L’exécutif qui n’a pas su anticiper ? Ceux qui n’ont eu de cesse de minimiser l’urgence climatique ? À un an de l’élection présidentielle, cette canicule va-t-elle, peut-elle enfin imposer le climat comme LE sujet de la campagne à venir ? 

Karim Rissouli va en débattre avec ses invités :

Camille Étienne, militante écologiste.

François Gemenne, professeur à HEC Paris, politologue, co auteur du sixième rapport du Giec.

Thomas Brail, militant écologiste, arboriste-grimpeur, fondateur du Groupe National de Surveillance des Arbres.

Jean-Philippe Dugoin Clément, maire UDI de Mennecy, vice-Président de la région Ile-de-France en charge du logement et de l'aménagement durable du territoire.

Pierre Noizat, CEO de Paymium, entreprise de crypto-monnaies et ancien candidat aux municipales de Reconquête à Paris 11ème.

Dernière modification le lundi, 29 juin 2026 21:31
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