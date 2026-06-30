"C à vous" mardi 30 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 30 juin 2026 dans l'émission :
18:55 C à vous
Canicules : l'impact de la chaleur sur l'économie
Dominique Seux, éditorialiste au journal Les Échos & sur France Inter.
Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation, chroniqueur sur RTL.
Retour de Deschamps, Mbappé regagne en popularité... les Bleus attaquent les 16èmes face à la Suède
Philippe Tournon, ancien chef de presse de l’équipe de France de Football (1983-2018).
20:00 C à vous, la suite
Patrick Timsit & Kad Merad, pour le film “Permis de détruire” réalisé par Éric Fraticelli.
Miki vient interpréter le titre “Ça pik un peu quand même”.
Lucie Carrasco & Jérémy Michalak, pour le documentaire “Lucie en Thaïlande” réalisé par Jérémy Michalak et diffusé ce mercredi 1er juillet à 21:05 sur France 5.