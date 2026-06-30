"C à vous" mardi 30 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 30 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 30 juin 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Canicules : l'impact de la chaleur sur l'économie

Dominique Seux, éditorialiste au journal Les Échos & sur France Inter.

Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation, chroniqueur sur RTL.

Retour de Deschamps, Mbappé regagne en popularité... les Bleus attaquent les 16èmes face à la Suède

Philippe Tournon, ancien chef de presse de l’équipe de France de Football (1983-2018).

20:00 C à vous, la suite

Patrick Timsit & Kad Merad, pour le film “Permis de détruire” réalisé par Éric Fraticelli.

Miki vient interpréter le titre “Ça pik un peu quand même”.

Lucie Carrasco & Jérémy Michalak, pour le documentaire “Lucie en Thaïlande” réalisé par Jérémy Michalak et diffusé ce mercredi 1er juillet à 21:05 sur France 5.