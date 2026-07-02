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"Chroniques criminelles" : Femme fatale, mythomane et empoisonneuse en série ? samedi 4 juillet 2026 sur TFX

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 2 juillet 2026 145
"Chroniques criminelles" : Femme fatale, mythomane et empoisonneuse en série ? samedi 4 juillet 2026 sur TFX

Samedi 4 juillet 2026 à 21:05, TFX vous proposera de revoir un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « Femme fatale, mythomane et empoisonneuse en série ? ».

"Chroniques criminelles" vous propose, dans cet épisode, l’histoire d’un cadavre sans nom qui va mener les enquêteurs sur la piste d’une possible veuve noire…

Tout commence dans le Pas-de-Calais, au petit cimetière militaire de Courcelles-le-Comte, au sud d’Arras. C’est là que le 9 novembre 2011, des jardiniers font une macabre découverte : un corps en décomposition, caché sous des branchages. S’agit-il d’un suicide ? D’un meurtre ? Et surtout, qui est la victime ? Seule piste pour trouver des réponses : le cadavre porte le nombre 53 tatoué à l’intérieur du poignet droit…

Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils sont au début d’une affaire véritablement hors-norme mêlant mensonges, adultère… et empoisonnement !

Principaux intervenants :

  • Delphine Durant : amie de la victime
  • Véronique Delcourt : amie de la victime
  • Vivian Vandeville : ami de la victime
  • Isabelle Deschamps de Paillette : journaliste
  • Plana Radenovic : journaliste RTL
  • Me Loïc Bussy : avocat de la partie civile
  • Me Blandine Lejeune : avocate de la défense
  • Hélène Romano : psychologue.
Dernière modification le jeudi, 02 juillet 2026 14:35
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