"28 minutes" jeudi 2 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 2 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce jeudi 2 juillet 2026 :



"No kids" : chronique d'une société qui n'aime plus ses enfants

Romancière, traductrice, notamment de l’œuvre de J.K. Rowling, et enseignante-chercheuse à l’université d’York, Clémentine Beauvais publie "L’enfance, qu’est-ce que ça change ?". Elle dénonce la montée de "l’infantophobie", qu’elle décrit à travers la multiplication des espaces “no kids” dans l’espace public, qui traduirait une mise à l’écart des enfants. L’auteure défend l’idée que l’enfant doit être reconnu dès sa naissance comme une personne à part entière et plaide pour un environnement pensé et adapté aux besoins des enfants, dans l’esprit des principes développés par Maria Montessori.

Séismes au Venezuela : la faillite opérationnelle d’un régime aux abois ?

Une semaine après le double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin, le bilan officiel s'élève à 2 395 morts et plus de 11 000 blessés. L'ONU estime à 50 000 le nombre de personnes disparues. Dans les zones les plus touchées, la nourriture manque et les risques d'épidémies augmentent. Les critiques contre les autorités se multiplient : les habitants dénoncent des secours tardifs et un accès limité aux zones sinistrées pour les bénévoles. D'après les habitants, l'armée restreindrait l'accès à certains secteurs, compliquant le travail des bénévoles et des ONG. Le pays n’avait pas connu de telle catastrophe depuis 1900.

Depuis le 1er juillet, le diocèse de Paris applique un système de réservation qui prive, en grande partie, l’accès de Notre-Dame aux guides-conférenciers. L’occasion pour Xavier Mauduit de nous emmener sur les quais de Seine.

Marie Bonnisseau revient sur le bras de fer entre le Vatican et la Fraternité Saint-Pie-X, après la consécration de quatre évêques en Suisse contre l'avis du pape.