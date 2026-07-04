recherche
Magazines

"Appels d'urgence" en Ardèche, missions périlleuses pour sauveteurs tout terrain, lundi 6 juillet 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 juillet 2026 247
"Appels d'urgence" en Ardèche, missions périlleuses pour sauveteurs tout terrain, lundi 6 juillet 2026 sur TFX

Lundi 6 juillet 2026 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine “Appels d'urgence” « Urgences en Ardèche : missions périlleuses pour sauveteurs tout terrain ».

Côté pile : des paysages splendides : ceux de l’Ardèche, au sud du Massif central. Des gorges, des rivières, des montagnes qui font le bonheur des touristes et des randonneurs.

Mais côté face, c’est une tout autre histoire : une nature très sauvage parsemée de pièges en tout genre avec des territoires escarpés et des routes sinueuses.

C’est un véritable cauchemar pour les services de secours qui reçoivent tout de même près de 120 000 appels à l’aide par an. Pompiers et médecins du SAMU doivent retrouver des vacanciers qui se perdent, des chasseurs qui chutent dans des crevasses, des conducteurs qui ratent un virage et se retrouvent coincés 50 mètres plus bas…

Pour les tirer d’affaire, il faut appeler les unités d’élite spécialisées du service d’incendie et de secours, de vrais baroudeurs tout-terrain, qui, avec l’appui des hélicoptères, décollent plus de 200 fois par an en Ardèche.
Dernière modification le samedi, 04 juillet 2026 14:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

04 juillet 2026 - 15:36

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

04 juillet 2026 - 15:36

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 4 juillet 2026, les meilleurs moments à revoir sur France 2

"Quelle époque !" samedi 4 juillet 2026, les meilleurs moments à revoi…

03 juillet 2026 - 20:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...