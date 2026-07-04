"Parc d'attractions familiaux : Ces familles hors-normes aux commandes" lundi 6 juillet 2026 sur Gulli

Lundi 6 juillet 2026 à 21:05, Camille Cerf vous proposera de revoir sur Gulli un numéro du magazine “Les parcs d'attractions préféré des Français” consacré aux parcs familiaux.

Ils ne cessent d'attirer les foules. En France, ce sont près de 65 millions de visiteurs qui se rendent dans les parcs d'attractions chaque année. Mais quels sont leurs secrets pour se renouveler et faire fonctionner ces immenses machines à rêves ?

Camille Cerf mène l’enquête pour cette série de magazines qui entraine les téléspectateurs dans les plus beaux parcs d’attractions. Disneyland, Parc Astérix, Puy du fou, des coulisses aux manèges en passant par les répétions des spectacles, tous les secrets des parcs seront dévoilés.

Cette semaine, elle s’intéresse plus particulièrement à ces familles hors-normes aux commandes de parcs à travers le pays.

Les parcs d'attractions sont souvent des affaires de famille qui se transmettent de génération en génération. Mais chez les rois de la fête, il faut savoir se lever à 5 heures du matin et enchaîner plus de 18 heures de travail par jour dans un univers hors du commun.

Les parcs Nigloland, Fraispertuis City et Lunapark ont ouvert leurs coulisses.

Entre coups de cœur et coups de gueule, plongez au sein de ces familles hautes en couleurs qui font tout pour faire rêver petits et grands.