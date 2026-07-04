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"C dans l'air" samedi 4 juillet 2026, les invités reçus par Lorrain Sénéchal sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 juillet 2026 75
"C dans l'air" samedi 4 juillet 2026, les invités reçus par Lorrain Sénéchal sur France 5

Lorrain Sénéchal vous donne rendez-vous ce samedi 4 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Lorrain Sénéchal reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 3 juillet 2026, Lorrain Sénéchal reçoit Anne Sénéquier, médecin psychiatre, codirectrice de l’Observatoire de la santé mondiale de l’IRIS, spécialisée dans les questions de santé et d’environnement.

Juin 2026 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France. Alors qu'une partie de l'Hexagone s'apprête à vivre une troisième vague de chaleur, au moins 2 025 décès supplémentaires ont été recensés durant la canicule historique que nous venons de vivre. Ce bilan reste provisoire : l’AP-HP (hôpitaux publics parisiens) estime que la surmortalité pourrait dépasser les 5 700 décès enregistrés l’été dernier.

Quelles sont les conséquences de ces épisodes caniculaires, non seulement sur le corps mais aussi sur l’esprit ? Comment peut-on s’adapter pour faire face aux futures canicules ?

17:45 "C dans l'air"

Lorrain Sénéchal décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le thème de l'émission :

250 ans des États-Unis : la fête gâchée de Trump

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.

Dernière modification le samedi, 04 juillet 2026 15:28
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