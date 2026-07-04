"28 minutes" samedi 4 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 4 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Mariam Pirzadeh, la rédactrice en chef à France 24, ancienne correspondante à Téhéran,

Eva Morletto, correspondante à Paris pour le magazine italien Grazia,

Gil Mihaely, historien, directeur de publication de la revue Conflits,

Pierre Kroll, dessinateur de presse.

Les Français croient-ils encore en leur démocratie ?

Un vent de défiance souffle sur la démocratie française. Selon un sondage Toluna Harris Interactive réalisé pour le Conseil constitutionnel, 27% des Français estiment que la France n'est pas une démocratie.

Faut-il craindre une résurgence de la peine de mort à travers le monde ?

Alors que Paris accueille le 9ᵉ Congrès mondial contre la peine de mort, un sondage CSA révèle que 68 % des Français interrogés souhaitent un référendum sur son éventuel rétablissement. Dans le même temps, des pays continuent d'y recourir massivement, à l’instar d’Israël qui l’a réhabilité pour les Palestiniens.

Renaud Dély reçoit l’écrivain et physicien Federico Tavola, qui publie “Pourquoi les fascistes n’aiment pas les spaghettis” (éditions Istya & Cie) dans lequel il mêle récits culinaires historiques et recettes, afin de proposer une réflexion sur l’identité italienne.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins britanniques. Parmi les dernières mesures annoncées, une contribution de 10 000 livres sterling va être demandée à certains réfugiés, afin de réduire le coût de la prise en charge des demandeurs d'asile.

Olivier Boucreux décerne le titre d’employé de la semaine à Delcy Rodriguez. Présidente par intérim du Venezuela depuis l’enlèvement de Nicolás Maduro, elle fait face à l’une des plus grosses catastrophes que le pays ait connues depuis 1990.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision américaine. Le Texas est en proie à une vive polémique après la décision officialisée de l’étude de passages de la Bible dans les établissements scolaires publics.

Natacha Triou nous invite à méditer sur la procrastination.

Enfin, retrouvez Dérive des continents de Benoît Forgeard.