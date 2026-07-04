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"66 Minutes" dimanche 5 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 juillet 2026 357
"66 Minutes" dimanche 5 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 17:30, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 deux numéros de "66 minutes : Grand Format". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:30 66 Minutes Grand Format

Restaus, monos, dodos : la vie au camping

La saison des campings est lancée ! Un établissement 5 étoiles nous a ouvert ses portes. Situé à Portiragnes, près du Cap d’Agde (Hérault), ce camping, ouvert depuis cinquante ans, attire chaque été des dizaines de milliers de vacanciers. La clé du succès ? Un site exceptionnel de 18 hectares sur la côte méditerranéenne, un parc aquatique, des activités sportives, des animations chaque soir. Mais surtout des hébergements pour tous les budgets : de 250 à 4 000 euros la semaine.

Comment divertir les familles tous les jours et proposer des repas concoctés avec les légumes cultivés dans le camping ? Comment les équipes préparent le lancement de la haute saison ? Vous verrez que les défis ne manquent pas !

18:35 66 Minutes Grand Format

Dallas : son univers insoupçonnable

Oubliez les clichés "années 80’" de la série télévisée à succès ! Dallas 2025 a troqué son image de cowboys pour celle d'une métropole explosive. Propulsée de l'ombre à la lumière, cette ville est devenue un épicentre économique et culturel.

Parmi les 1,3 millions d'habitants de la 3ème ville du Texas (derrière Houston et San Antonio), 2 000 Français ont planté leur drapeau, attirés par un dynamisme économique sidérant : 75 % de millionnaires en plus, en seulement dix ans !

Certains audacieux ont décidé de tout plaquer pour embrasser leur rêve américain au format XXL. Ils sont chef-cuisinier, coiffeur, étudiant ou artisan : ces français savourent aujourd'hui leur vie de rêve sous la bannière étoilée.

Dernière modification le samedi, 04 juillet 2026 16:19
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04 juillet 2026 - 16:15

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