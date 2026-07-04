"Sept à Huit" dimanche 5 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 5 juillet 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Un été au Cap d'Agde

Première destination balnéaire de France, la station héraultaise concentre à elle seule une trentaine de campings qui jouent l'essentiel de leur chiffre d'affaires en quelques semaines. Entre afflux massif de vacanciers, défis de recrutement et course contre la montre, l'été est ici bien plus qu'une saison : c'est le moment où toute une économie locale se met en mouvement, au rythme des arrivées et des départs des touristes.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Au volant à quatorze ans : succès et dangers des voitures sans permis

Un collégien de quatorze ans peut désormais conduire un véhicule. Il lui suffit de suivre une formation de huit heures en auto-école, sans avoir à passer le code. Cette nouvelle catégorie de conducteur a fait doubler les ventes de voitures sans permis en cinq ans dans la Métropole. Mais ces voiturettes, limitées à 45 km/h, restent moins sécurisées qu'une automobile classique. En 2024, 445 accidents ont impliqué une voiture sans permis entraînant la mort de 37 personnes.

La potion magique du Parc Astérix

À quelques kilomètres de Paris, la bataille des parcs de loisirs ne connaît pas de trêve. Face au géant Disney, le Parc Astérix mise chaque saison sur une recette bien à lui : investir, innover et renouveler sans cesse l'expérience des visiteurs. Nouveaux spectacles, attractions inédites et univers toujours plus immersifs composent cette « potion magique » destinée à séduire les familles et les amateurs de sensations fortes.

19:30 Le portrait de la semaine

Juliette Poggioli (mère d'Elio)

Juliette, 34 ans, a mis sa vie entre parenthèses depuis six mois pour se consacrer à son petit garçon, atteint d'une leucémie de type T.

Depuis la greffe d’Elio, elle retrouve peu à peu espoir et sourire, malgré le traumatisme traversé ces derniers mois.

Nous la retrouvons dans le logement qui leur a été prêté à Marseille, à sa sortie de l’hôpital…