"13h15 le dimanche" : Le disparu, retour sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ce 5 juillet 2026 sur France 2

Ce 5 juillet 2026, le magazine "13h15 le dimanche" sur France 2 revient sur l’incroyable énigme de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce mari et père de famille soupçonné d’avoir tué cinq membres de sa famille en avril 2011, à Nantes...

C'est un mystère qui reste entier : l'affaire Dupont de Ligonnès. Le père de famille, Xavier, a disparu alors que les corps de son épouse Agnès et de ses enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît ont été retrouvés enterrés dans le jardin de la maison familiale, à Nantes.

Soupçonné du quintuple meurtre, Xavier Dupont de Ligonnès est recherché par toutes les polices, mais il reste à ce jour introuvable. Combien de signalements, de pistes, de personnes qui affirment l’avoir aperçu ? L’énigme alimente tous les fantasmes et les prises de parole douteuses. Comment un homme a-t-il pu disparaître sans laisser de traces ? Quels sont les derniers éléments tangibles qui pourraient faire enfin basculer l’affaire ?

Si certains pensent qu’il s'est suicidé, d'autres croient qu’il est toujours en vie, notamment sa sœur Christine, persuadée que le meurtre est une mise en scène et que son frère vit en Amérique du Nord entouré de sa famille…

L'homme le plus recherché de France, s’il est toujours en vie, a toujours été fasciné par les Etats-Unis. Par deux fois, le suspect numéro un de la "tuerie de Nantes" a tenté de vivre le rêve américain : la première dans sa jeunesse avec un ami, et une autre fois avec toute sa famille.

Xavier Dupont de Ligonnès était-il à ce point fasciné par ce pays pour s’inspirer très précisément du tueur américain John List, qui avait décimé toute sa famille en 1971 avant de disparaître dans la nature… et se faire arrêter des années plus tard ?

Un reportage de Pauline Dordilly, Anne-Sophie Martin, Henry Desaunay et Anthony Santoro.