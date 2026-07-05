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"90' Enquêtes" : Vacances low cost, du rêve au cauchemar ? sur TMC mardi 7 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 juillet 2026 263
"90' Enquêtes" : Vacances low cost, du rêve au cauchemar ? sur TMC mardi 7 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026 à 21:25, TMC diffusera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" qui traite des difficultés financières liées aux vacances d'été et des pièges, arnaques ou déconvenues auxquels font face les voyageurs qui cherchent à partir à petit prix.

Les vacances, beaucoup les attendent avec impatience. Pourtant, les chiffres viennent de tomber : cette année, plus d'un Français sur quatre pourrait y renoncer, principalement faute de moyens.

Pour s'offrir quelques jours au soleil, des millions de personnes cherchent les tarifs les plus imbattables. Vols low cost, hébergements à petits prix, offres en all inclusive... Mais à vouloir payer moins cher, ne risque-t-on pas de tomber sur des arnaques ou de mauvaises surprises ? Logements insalubres, insectes, annonces trompeuses, vols annulés ou déportés voire même inexistants. Du rêve au cauchemar... Depuis des années, le " all inclusive " séduit de nombreux vacanciers.

C'est l'option qu'ont choisi Anne-Laure et Ninon pour 1 100 euros par personne. Mais, tout est-il vraiment inclus ? Découvrez comment les professionnels du tourisme tentent de vendre des suppléments aux voyageurs.

L'un des postes principaux de dépenses, ce sont les vols. Alors, le low cost a le vent en poupe. Vous découvrirez les petits secrets des compagnies pour gagner plus d'argent que le simple prix du billet. Des ventes additionnelles pour gonfler les recettes et parfois quelques mésaventures. Certains voyageurs se sont aussi retrouvés à dormir dans des aéroports, atterrir à des centaines de kilomètres de la destination initiale avec, pour seul dédommagement, un bon d'achat de 5 euros.

Ces déconvenues sont devenues la spécialité d'une avocate qui tente d'obtenir réparation, auprès de ces mastodontes du low cost. Bien souvent, vous avez droit à bien plus que ce que propose la compagnie.

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