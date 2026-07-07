recherche
Magazines

"C à vous" mardi 7 juillet 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 juillet 2026 818
"C à vous" mardi 7 juillet 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 7 juillet 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 7 juillet 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Marine Le Pen condamnée dans le cadre du procès en appel des assistants parlementaires du FN : va-t-elle se porter candidate pour 2027 ?

Brice Teinturier, politologue.

Lauriane Clément, journaliste.

Syrie : explosion à Damas près de l’hôtel où Emmanuel Macron a passé la nuit.

Anthony Bellanger, éditorialiste France Info TV et spécialiste des questions internationales.

20:00 C à vous, la suite

Julian Bugier pour l’émission spéciale 14 juillet sur France 2.

Laurent Fabius pour l’exposition “Libre”, jusqu’au 25 juillet à la Galerie Art Absolument.

Christophe Beaugrand pour la nouvelle saison de “Secret Story”, du lundi au vendredi à 17:25 sur TMC.

Procès en appel des assistants parlementaires du FN : Marine Le Pen s’exprime dans le 20h.

Retour sur son intervention ses avocats Me Rodolphe Bosselut et Me Sandra Chirac Kollarik, et l’éditorialiste Nicolas Domenach.

Dernière modification le mardi, 07 juillet 2026 17:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ?&quot; à revoir sur RMC Découverte jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

"Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ?" à revoir sur RMC Découverte jeudi 9 juillet 2026 (vidéo)

07 juillet 2026 - 19:14

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; mardi 7 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

"28 minutes" mardi 7 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

07 juillet 2026 - 16:47

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

04 juillet 2026 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...