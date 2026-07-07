"C à vous" mardi 7 juillet 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 7 juillet 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 7 juillet 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Marine Le Pen condamnée dans le cadre du procès en appel des assistants parlementaires du FN : va-t-elle se porter candidate pour 2027 ?

Brice Teinturier, politologue.

Lauriane Clément, journaliste.

Syrie : explosion à Damas près de l’hôtel où Emmanuel Macron a passé la nuit.

Anthony Bellanger, éditorialiste France Info TV et spécialiste des questions internationales.

20:00 C à vous, la suite

Julian Bugier pour l’émission spéciale 14 juillet sur France 2.

Laurent Fabius pour l’exposition “Libre”, jusqu’au 25 juillet à la Galerie Art Absolument.

Christophe Beaugrand pour la nouvelle saison de “Secret Story”, du lundi au vendredi à 17:25 sur TMC.

Procès en appel des assistants parlementaires du FN : Marine Le Pen s’exprime dans le 20h.

Retour sur son intervention ses avocats Me Rodolphe Bosselut et Me Sandra Chirac Kollarik, et l’éditorialiste Nicolas Domenach.